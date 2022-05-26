香港《南華早報》報導稱，日本政府昨（25日）公佈的一項民意調查結果顯示，近半東南亞國家受訪者認為中國是該地區未來最重要的合作夥伴。報導說，這也是日本外務省自2015財年展開這項調查以來，中國首次超過日本排名第一。

據報導，此調查由日本外務省委託益普索市場研究公司（Ipsos Limited）進行，調查時間為今年1月，線上和線下結合，調查對象為所有東協成員國（緬甸除外）的2700名受訪者，年齡在18歲至59歲之間。

報導稱，在這項調查中，當被問及哪些國家是地區未來最重要的合作夥伴時，來自東協10個成員國的受訪者中有48％選擇中國，這一數據與上一次即2019財年進行的調查結果持平。

緊隨中國之後的日本為43％，相較上次調查下降了8個百分點，再次是美國，為41％，相較上次調查上升4個百分點。這是自日本外務省2015財年開始進行類似調查以來，中國首次排名第一。

報導還提及，當被問及認為哪些國家現在重要的合作夥伴時，56％的受訪者選擇了中國，這一數據較此前相比下降了3個百分點，但仍位居榜首，50％的受訪者選擇日本，下降7個百分點。