臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

年底台北市長選舉，引發政壇關注。一份最新網路民調顯示，將代表國民黨出征的立委蔣萬安，看好度47.9％勇奪冠軍，第二名是台北市副市長黃珊珊的21.1％，最後一名則是衛福部部長陳時中僅獲7.2％。此消息引熱議，大批網友表示，這個結果將會氣死綠營支持者們。

入口網站《Yahoo奇摩》自5月26日至30日發起網路民調，題目為「你看好誰能擔任台北市長」，至截止日共有約3.61萬名網友投票。

民調結果顯示，蔣萬安以47.9％支持度領先群雄，黃珊珊以21.1％居次，陳時中以7.2％排名第三，其他依序為前交通部部長林佳龍4.1%、前副總統陳建仁3.3%；都不看好為8.7%，不知道／沒意見為7.7%。

此結果傳至臉書各大社群引發熱議，網友紛紛留言：「民進黨人氣死了，哈哈」、「塔綠班看到這結果一定氣死了！」「看陳時中跟黃33把疫情搞成這樣，當然要選蔣萬安」、「親眼所見，牙醫當部長真的是一場災難。如果牙醫再當市長，那麼？」、「國民黨將上演王子復仇記」。