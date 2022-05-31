AT-3墜機飛官徐大鈞殉職 國防部：協助家屬處理後事 10:162022/05/31 中時新聞網 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人孫立方。國防部提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日稍早，空軍1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛，執行訓練任務時發生事故，飛官徐大鈞少尉殉職。國防部對同袍傷損深感哀痛與不捨，將依總統指導，全力協助家屬處理後續事宜、徹底釐清肇因。 拜登表態願軍事保台後 美中防長擬當面對話 台船聯貸60億 防長憂潛艦國造生變 強化外島防空 將部署人攜式刺針飛彈 #飛官 #徐大鈞 #殉職 #國防部 #AT-3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍人事異動 楊基榮升國防部總督察長 劉得金退役 19:552022/05/29 政治 金馬外島部署飛彈 國防部：將部署肩射刺針飛彈 16:322022/05/25 政治 美軍士兵「頭號殺手」 將軍：驕傲自負 23:162022/05/19 軍事 美軍老毛病又犯 承認B-21轟炸機計畫生變 20:312022/05/21 軍事 強化對中國威懾 日本將修法允許對12國出口戰機與飛彈 16:242022/05/30 兩岸 AT-3墜機飛官徐大鈞殉職 總統府：哀慟不捨 全力釐清事故原因 09:312022/05/31 政治 飛彈射擊絕密影片首曝光 軍方強調自助人助、防衛決心 11:522022/05/28 政治 空軍官校AT-3教練機岡山墜機 23歲飛官徐大鈞殉職 08:512022/05/31 政治 國防部：軍購不受個別軍火商影響 04:102022/05/19 政治要聞 拜登軍事保台說 邱國正：不會憑一句話就高興依賴 10:452022/05/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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