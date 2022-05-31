數千萬美國人在這個周末長假出遊，迎來的卻是漲到前所未見的汽油價格。根據美國汽車協會（AAA）調查，周一全美普通汽油平均價格升至每加侖4.62美元，刷新周日創下的歷史高點（每加侖4.61美元），比一個月前的油價大漲44美分，更遠高於去年陣亡將士紀念日假期的平均每加侖3.05美元。

在伊利諾伊州跟進之後，目前美國已有7個州的平均汽油價格達到每加侖5美元，紐約州和亞利桑那州距離這個里程碑也差僅一步之遙。此外，目前沒有任何一州的平均汽油價格低於4.10美元。

儘管油價飛漲，但該協會估算這個周末長假仍有約3490萬人駕車出遊，較去年增加4.6%。

即使在經過通膨調整後，汽油價格仍然漲得非常高。根據美國能源情報（EIA），在今年的陣亡將士紀念日假期，美國實質汽油價格創下2012年同期以來新高。

美國的實質汽油價格在2008年6月創下歷史新高，當時為每加侖5.38美元。

飆漲的汽油價格反映出夏季駕車出遊旺季強勁的需求，以及俄烏戰爭導致供油受阻、美國和OPEC石油產量低疫前水準等因素使供應陷入緊張。另一個因素則是美國煉油廠讓生產設施接連退役之後，難以趕上急升的汽油、柴油和航空燃油的需求。