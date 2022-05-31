美東時間周一隔夜市場，美股主要指數期貨走高，投資人正試圖延續上周意外強勁的上漲氣勢。

目前道瓊指數期貨上漲93點或0.28%。標普500指數漲0.52%，那斯達克100指數期貨上漲1.04%。

美國周一（5月30日）適逢陣亡將士紀念日國定假期，美股休市。

在進入周末長假之前，投資人對於聯準會能在不使經濟陷入衰退下收緊貨幣政策越來越感到樂觀，上周五美股主要指數全面大漲，道瓊指數收漲約576點或1.76%，標普500指數漲約2.5%。軟體公司業績報喜，以及美國10年期公債殖利率下跌，帶動以科技股為主的那斯達克指數大漲逾3%，表現尤其出色。

上周三大指數均創下自2020年11月以來最大單周漲幅，同時斬斷了創下數十年來最長的周線跌勢。道瓊指數上周收漲6.2%，結束連續8周、創下1923年以來持續最長的跌勢。

標普500指數上周收漲6.6%，那斯達克指數周線漲6.8%，均結束了連續7周、創下網路泡沫時期結束以來最久的跌勢。

根據BofA Global Research上周四出具的數據，美股單周淨流入金額創下10周來新高。

美國商務部上周五公布，4月個人消費支出（PCE）物價指數年漲6.3%，較3月的年漲6.6%放緩，為今年以來首見。4月PCE物價指數月漲0.2%，低於3月的月漲0.9%，並創下2020年11月以來最小的月漲幅。4月核心PCE物價指數年漲4.9%，較3月的年漲5.2%放緩，並創下今年來新低。4月核心PCE物價指數月漲0.3%，漲幅與3月相同。數據顯示削弱企業財測並打擊投資人信心的通膨或許已經到頂。

此外，部分零售商發布的上季財報樂觀，以及4月個人消費支出連續第4個月上揚，顯示美國的消費動能仍然穩健，亦為市場信心帶來提振。

儘管上周五美股勁揚，但仍遠低於波段高點，交易員仍在評估這波反彈是否意味著市場已經觸底。目前道瓊指數較其52周高點仍下跌10.1%，標普500指數較高點下跌13.7%，那斯達克指數跌約25.2%。

Columbia Threadneedle Investments資深投資組合經理兼多資產策略部門主管Anwiti Bahuguna上周五表示，聯準會每個人都已準備好在接下來的兩次會議各升息50個基點，但在那之後還不清楚他們會怎麼做，如果經濟增長急劇放緩，他們或許能稍為放慢腳步。

美國銀行上周出具報告指出，如果美國經濟惡化且通膨消退，聯準會可能在9月暫停其貨幣政策緊縮步伐，將其基準隔夜利率維持在介於1.75%～2%區間內。

FlowBank投資長Esty Dwek表示，到8月Jackson Hole全球央行年會召開時，聯準會就會開始看到通膨和增長放緩的跡象，「聯準會已經過了最鷹派的時候」。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，這波連跌走勢本來就一定會結束，在修正和熊市過後就是「上漲」的市場。

Strategas投資策略師Ryan Grabinski在上周五出具的報告中指出，市場可能出現一些急劇反彈，但這並不代表真正的轉折點。熊市的建立是一個過程，我們仍有可能進一步下跌。

本周美股將關注的焦點包括企業財報、4月JOLTs職缺報告、5月ISM製造業PMI、聯準會褐皮書、5月ADP就業報告、美國5月非農就業報告及失業率。Salesforce、惠普和維多利亞的秘密（Victoria's Secret）將於周二盤後發布財報。