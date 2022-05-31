台塑化(6505)今(31)日舉辦股東會，董事長陳寶郎在市場向來有「石化業鐵嘴」之稱，在預估油價上向來鐵口直言、準確度極高，今日股東會其對今年油價走勢的預估當然也成為一大焦點，他預估，今年全年油價將可站穩逾百元美金大關，不只如此，他更談到，歐盟對俄羅斯原油的抵制，各國只是由檯面上變成檯面下，歐洲各國其實並無達成有效共識。

陳寶郎表示，以往年來看，第二季油價都是比較高的季度，現在差不多在110美元，預計第三季會比較下降，估計落在104~108美元，第四季會再進一步回落到100~101美元區間。

陳寶郎表示，以原油供給、需求來說，目前全球每天需求落在9980萬至1億桶，但供給約只有9920萬桶，故有利於原油價差延續，看好今年價差會一直很好，第二季、第三季本身就是汽油需求旺季，要一直要到第四季才會稍微滑落，再者，全球掀起碳中和議題，導致煉油量沒有增加、且美國煉油設備也沒有汰換，近兩年只是剛好遇到疫情需求減緩，一旦疫情後需求上來，原油需求一定也會回升。

陳寶郎進一步說，原油需求沒有降下來，價格變動就不會很大，只是，原油一高，會影響經濟成長，市場就會有節省用油的反應，因此，油價僅會高到某一個地方，就不會在漲上去。

陳寶郎也點出，烏俄戰爭下，歐盟擬抵制俄羅斯原油出口，但以目前數據來看，俄羅斯出口的原油量並沒有顯著下降，顯示很多國家還在向俄羅斯買油，歐洲國家並沒有共識，只是由檯面上變成檯面下，俄羅斯只要價格較低，就會吸引買方，「假設一桶省下10美金，一艘船得運量就可以便宜2000萬美金」，當然划算。

陳寶郎說，台塑化從今年開始到5月為止，儘管4月、5月獲利仍無法公布，惟陳寶郎表示，可以說台塑化到5月為止，包括營收、收益都表現都不錯。

以台塑化來說，現在各國的原油庫存都低，油品市場還是好，以目前來說，新加坡92無鉛汽油價差超過33.2美元、柴油價差高到42美元以上，所以各煉油廠都拚命提高煉量，但法石化就不是很樂觀 ，光是大陸去年就新增765萬噸乙烯新產能、全球更高達1132萬噸，今年更多，上看逾1200萬噸，供應增加下，價錢怎麼會好？

近期大陸封城擴大及延長，限制石化終端需求及物流，整體石化下游需求疲弱，造成石化基本原料價格無法反應原料成本的漲幅，目前台塑化輕裂廠是維持降量運轉。

今年台塑化資本支出約220億元，主要是有一些擴建工程的計畫。