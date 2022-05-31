澳洲第一季進口激增，但政府支出和企業庫存意外強勁，給本周將公布的國內生產毛額（GDP）數據增添更多不確定性。

周二公布的數據顯示，因進口暴增，澳洲經常帳盈餘意外萎縮，惟強勁的政府支出帶來一些支撐。這些好壞不一的數據，使周三公布的GDP數據變得更加難以預測。

此前市場預期澳洲第一季GDP季增0.7%、年增3%。

今年第一季GDP估將較前一季剛解封時的增長力道放緩。

根據澳洲統計局周二公布的多項經濟數據，該國第一季經常帳盈餘縮減至75億澳元（約53.8億美元），遠低於經濟學家預期的134億澳元。這主要因為進口大幅成長12%，尤其是汽車進口，以及企業向國外投資人支付的股利增加。

不過，政府支出大幅成長2.5%，抵消了這些負面因素的影響。由於企業積極備貨以應對全球供應鏈中斷帶來的挑戰，第一季民間庫存超出經濟學家預期，亦給GDP數據帶來一些貢獻。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）資深經濟學家Andrew Hanlan預期澳洲今年經濟增長約4.5%，然後在2023年因升息而放緩至2.5%。

澳洲央行在5月會議升息25個基點至0.35%，以抑制意外飆升的通膨。該國第一季通膨年率達到5.1%，創下20年新高。市場預期澳洲央行在下周召開的6月會議上將再次升息25基點，至0.60%，並在年底前接連升息至2.5%左右。