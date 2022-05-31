根據中國教育部的數據，2022年中國高等校校畢業生1076萬人，比去年增加了167萬人，是歷史上首次突破千萬人大關。1076萬畢業生的數字公布出來後，中國媒體充斥著「史上最難就業季」的標題。實際上，隨著中國高校擴招，過去幾年來，畢業生連年創下新高，每年春夏之交都在說本年是「史上最難就業季」。

然而，雖然畢業生連年增多，但是以往的經濟快速發展可以有效吸收這些新增勞動力。BBC中文網引述摩根士丹利證券首席經濟學家章俊分析，如果把過去幾年的GDP增速與城鎮新增就業做一個簡單相關性測算，大致一個百分點GDP增長對應200萬至240萬的城鎮新增就業。

今年中國兩會提出1100萬城鎮新增就業的目標，這與1076萬大學畢業生相符。然而，章俊稱要完成這一目標GDP增速，大概應該落在4.5％至5.5％區間內。

中國今年第一季GDP增速4.8％已經幾乎要跌出上述區間，而且第一季的數據受到疫情影響還不是很大，第二季要大得多。中國國務院上周召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，會上中國總理李克強直言，當前經濟「3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上，比2020年疫情嚴重衝擊時還大」。

2020年疫情第一波衝擊下，中國經濟遭受重創，當年第一季國內生產總值同比下降6.8％，那不僅是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

對比之下，2年前武漢封城76天，目前上海封城已超過60天。經濟重要程度上，2個城市不可同日而語，武漢屬於中部地區核心城市；但上海不僅是製造業中心、外貿中心，也是中國的金融中心；封閉2個月帶來的經濟衝擊力比武漢更大。

在這樣的經濟形勢下，失業率已經走高。中國國家統計局5月16日公布的數據顯示，4月全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1％，創2020年3月以來新高。其中最值得矚目的是16歲至24歲人口調查失業率為18.2％，創有歷史數據以來最高。

4月城鎮新增就業121萬，不僅低於去年同期的140萬，而且低於2020年疫情期間4月的125萬。

這些數字反映出當前勞動力市場的嚴峻形勢，而且這是在今年1076萬畢業生還未正式畢業的情況下。