日本自民黨幹事長（秘書長）茂木敏充指出，為增強防衛力量，有必要考慮將防衛費在國內生產總值（GDP）中的占比提升至2％，並擁有應對彈道飛彈的「反擊能力」。茂木表示，打算將上述內容寫入夏季參議院選舉的競選綱領中。

茂木敏充29日在熊本市出席自民黨會議時，發表了談話。據NHK網站30日報導，茂木就日本首相岸田文雄表明增加防衛費的方針說：「首先在明年度預算中將防衛費增加到6.5兆日圓左右或者更多，並考慮在5年內將防衛費的GDP占比提升至2％，確保能夠切實增強防衛力量的預算水平。」

此外，針對應對彈道飛彈的「反擊能力」，茂木也表明了將其寫入夏季參議院選舉競選綱領的想法。他說：「具備了這一能力，還可起到遏制作用，在發生不測事態時，可幫助我們保護國民生命和財產安全。希望能在黨的競選綱領中明確寫入這一點。」

據路透社獲得的日本內閣經濟政策草案顯示，日本政府決心「大幅加強」本國的軍事能力，以應對東亞局勢的動盪。寫道：「我們將大力加強防禦能力，這將是確保國家安全的最終保障。」

路透社說，這份經濟草案沒有提出具體的軍費開支數字，但是卻首次提出，「東亞地區出現了單方面通過武力改變現狀的企圖，地區安全狀況變得日益嚴峻」。

26日，日本前首相安倍晉三呼籲內閣，在下個財政年度把國防開支從現在的5.4兆日圓增加到約7兆日圓（相當於600億美元）的水平，以「平衡中國軍費的增長並應對朝鮮的飛彈威脅」。

安倍說：「（政府）把國防預算提高到GDP的2％是很自然的事情。」安倍目前在執政黨自民黨中擁有舉足輕重的地位。

另據日本共同社報導，日本朝野各黨安全保障政策負責人29日在NHK節目中，圍繞首相岸田文雄提出計畫「在相當程度上增加額度」的防衛費展開討論。

自民黨安全保障調查會長小野寺五典以彈藥和燃料等儲備以及研發預算不足為由，主張稱「提高必要的預算十分重要」。立憲民主黨指出檢查是否存在浪費並公布估算依據是增額的條件。小野寺就考慮把防衛費增至占國內生產總值（GDP）2％的建議，解釋稱「這與北約的目標是同樣水平」。

公明黨副黨首北側一雄認為裝備完善費和持續戰鬥能力不充分，稱「增額無法避免」，同時表示「將切實探討缺少和需要的是什麼」。

立民黨外交安保主權調查會長代理渡邊周提到「追求提高質量的結果，導致預算額增加是有可能的」，關於採購美國製防衛裝備品稱「不得不在非常不平等的協議下以高價購買，應當調整這類矛盾」。

共產黨書記局長小池晃提到增額的財源，表達反對立場稱：「是增加消費稅，還是削減教育和醫療預算？這可能會壓垮國民的日常生活。」