日前高雄市議員黃捷才爆出布條遭挖眼案，類似情況疑在桃園出現。民眾黨楊梅區市議員參選人張清俊，設置路邊的競選布條遭破壞，照片雙眼被挖出大洞，報警處理後，警方查出是現場除草工所為，對方坦言不小心劃破，張則決定走法律程序提告。

張清俊指出，今中午接獲助理消息，他們掛在幼獅交流道附近的競選布條，疑遭人破壞，布條上的人像，上半部的臉被挖出大洞。他納悶表示，目前選舉熱度還不高，也未與人結怨，不懂為何有人要這麼做。

對此，楊梅警分局說明，警方到場查看發現，一旁有工人正進行除草作業，經詢問下，一名38歲鄭姓工人坦承，在除草時不慎劃破競選布條，警方製作雙方筆錄後，全案依毀損案依法移送地檢署偵辦。

張清俊決定走法律程序提告，同時藉此呼籲，政治不用那麼肅殺，選舉不必你死我活，仇恨動員時代已過去，千萬別為一時情緒留下前科，最後得不償失。楊梅分局也強調，將全力防杜相關干擾選舉事件，加強查緝不法，確保選舉期間治安平穩。