心碎母親節！1名網友在母親節前夕收到高雄地方法院傳票，是他多年毫無音訊的母親對他提告遺棄，他說母親生下他後就離家，前幾年母親因受傷失去工作，後來住院失去行動能力，卻對他提告遺棄，他痛批「憑什麼要對那女人孝順？憑她生我？」其他網友則說提出相關證據，法官應能判免除扶養義務。

「今天是母親節，卻是我從小最不想過的節日」該網友在臉書發文，他說他的生母自他出生後就離家音訊全無，沒盡到1名母親的責任，就連父親晚年在養老院時對方也從未探視，父親往生僅來看過1眼，出殯當天甚至未出席，如今他獲知母親3年多前因車禍受傷沒有工作，幾個月前又住院、失去行動能力。

網友收到法院傳票，是他多年無音訊的母親提告遺棄，他說母親生下他後就離家，前幾年因受傷失去工作，病住院失去行動能力，如今提告他遺棄，他痛批憑什麼。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，母親因為沒有行動能力、無力償還醫療費，竟對他提告遺棄，他日前收到高雄橋頭地方法院的傳票，檢察官在開檢察庭時認為遺棄事實明確，勸他和解，檢方表示法律上他們依然有血緣親子關係，結果很可能是每月支付扶養費及遺棄刑事責任，他痛批法律有失公正。

該網友怒嗆法檢察官「憑什麼要對那女人孝順？憑她生我？憑法律上有血緣親子關係？」甚至詛咒生母；其他網友則留言「關鍵字：聲請免除扶養義務，可以找律師問問」、「於情真的很同情你，於理你必須能舉證她遺棄你」、「你只要提出更多的證明她沒有盡到做母親的責任，法律是不會判你盡扶養義務的」、「可以去法扶請教免費的律師，依您所言，是有很大的機會判您免扶養她」。