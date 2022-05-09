名模隋棠日前忙拍電影《團圓飯》，因劇組有2名確診者，隋棠當下就搬出家裡，且為求謹慎做PCR，並在5日得知是陽性確診，目前正在居家隔離中，隋棠休養多日後，稍早在IG發文曝近況，提到她在昨天過了「一個人的母親節」。

隋棠主演的葉天倫電影《團圓飯》1日開鏡，但劇組因有2名確診者，隋棠為了孩子的安全，直接搬出家裡，而隋棠當時做了快篩和PCR皆陰性，她為求謹慎再次做PCR，並在5日得知是陽性，目前在居家隔離中，隋棠經紀人則表示，隋棠保持平常心，碰到了就面對，她比較擔心家裡的媽媽和3個小孩。

隋棠休養多日後，稍早在IG發文曝近況，表示她在昨天過了一個人的母親節，不過，仍有隋棠開心的事：「莫過於孩子們和家人都持續篩檢陰性，沒有被我影響到」，並也向外界報平安：「身體的不適逐漸消失中，期待再休息兩天後，慢慢可以開始動一動。」

同時，隋棠曬出超近自拍照，放下一頭長髮的她，完整露出一張精緻美顏和五官，她肌膚白皙、氣色紅潤，整體狀態看起來相當不錯，穿深V上衣的隋棠還隱約露出事業線，自拍照畫面極美，她的發文也吸引網友紛紛留言打氣：「早日康復 母親節快樂」、「中招還能這麼漂亮，算妳厲害」、「加油 早日康復」、「祝你早日康復一切平安健康」。