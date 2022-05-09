日籍女星麻衣2014年與台塑家族長孫王泉仁結婚，育有1子的她婚後即淡出演藝圈，不料結婚才3年就爆婚變，婚姻真實狀態也等同名存實亡，麻衣選擇離開台灣，帶著兒子飛回日本定居，昨天(5/8)適逢母親節，雖然孩子的爸已不在身邊多時，但小王子貼心給媽媽準備了母親節禮物，讓麻衣感動到哭。

麻衣與王泉仁結婚僅3年就爆婚變，之後她帶著孩子遠離是非之地，在日本獨自帶娃，過著單親媽生活，多年來與孩子的父親王泉仁沒再相見，去年男方爆出將扶正空姐女友，打算三婚，向來低調的麻衣突然po文宣示主權「一件事實我要說，我們沒有離婚」，更爆出因「小王子」已7歲上小學，麻衣有意返台復出演藝圈。

7歲愛子人生第一次自己去買了康乃馨送媽媽，讓麻衣感動落淚。(翻攝自mai_sato_1113 IG)

自今年3月開始，過去一直低調專注於照顧兒子的麻衣，突然開了IG帳號，經常分享心情以及育兒日常，被認為是在為復出鋪路，昨天適逢母親節，麻衣也po文，貼出一張粉紅康乃馨花束照，這花不是朋友也不是老公王泉仁準備的，而是兒子送給她的。

麻衣透露，7歲愛子人生第一次自己去買了康乃馨，做為母親節禮物送給她，「過程故事讓我感動到流淚又溫馨」，麻衣也隔空對兒子喊話「愛你」，並感謝自己的媽媽，表示天下所有的媽咪們「每一天辛苦了」，祝大家母親節快樂。