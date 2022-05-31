韓國政府31日表示，當地4月的工業生產、民眾消費以及企業支出方面，是兩年多以來首次同一時間下降，這也表示韓國景氣復甦似乎出現雜音。

韓國4月工業生產月減0.7%，但3月則是月增1.6%。不過，與2021年同期相比，4月是年增4.5%。另外，在3月月減0.7%之後，韓國4月零售銷售繼續下滑0.2%且連續兩個月都減少。因為全球供應鏈斷鏈問題猶存，加上原物料價格大漲，加上對未來有疑慮，韓企投資紛紛縮手，4月支出下滑7.5%，比3月的月減2.2%還要多。

這是韓國自2020年2月以來，工業生產、民眾消費以及企業投資首次同時下降。韓國政府指出，當地內需市場不振，經濟成長走勢不明確。目前不確定性仍然很高，等到疫情再趨緩一點，國際政經情勢再改善一點，韓企資本支出回歸時，可望為經濟成長添加柴火。

報告中，韓國經濟主力的製造業生產月減3.1%，記憶體晶片產量下降是主因。同時，因為社交禁令放寬，韓國住宿以及餐飲月增11.5%，整體服務產業增加1.4%。

至於韓國民眾購買力也被高通膨給壓抑住，繼4月年增4.8%之後，外界預估韓國5月通膨可能超過5%，再創13年來最大漲幅。上周，韓國央行將2022年通膨預估，從之前3.1%大幅上修至4.5%。至於經濟成長，則從3%下修至2.7%。