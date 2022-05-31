遠傳電信推出「5G專網創新商業模式」，攜手美超微電腦、樂達創意科技、英菲達、光寶科技等國際頂尖合作夥伴，遠傳以尖端5G專網技術以及資通訊整合力，結合生態圈夥伴的相關軟硬體，包括AI技術、創新智慧設備，以及邊緣運算，打造了隨插即用、登機箱尺寸、可快速部署的行動5G專網。此項靈活彈性的5G專網架構模式，能減少企業初期採購成本壓力，降低導入5G專網門檻，有助於推動更多產業進入5G的行列，為產業鏈帶來更完善的服務，取得全球市場先機。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「遠傳持續以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術投入各項創新應用，遠傳5G團隊具備網路虛擬化架構、邊緣運算等技術能力，能支應產業多樣化需求。此次結合國際級大廠、頂尖新創夥伴共同開創行動5G專網新商模，並提供通訊到IT、OT層一站式的解決方案，促進企業能更快速佈建5G專網架構，可望為各產業開創更多潛力商機，展現台灣數位創新科技力。」

「5G專網創新商業模式」整合國內外網通大廠的軟硬體設備，並經遠傳5G實驗室實際網路多次測試驗證的企業專網最佳解決方案之一。此方案以5G核網技術結合小型基站（RAN），以一站式One-Box形式打造行動5G專網，將專網所需組件預集成於登機箱尺寸的One-Box中，讓5G專網的部署更加迅速與便捷，藉由降低業者導入5G專網門檻，更多企業能受惠於5G應用場域快速驗證。

5G專網是智慧製造願景裡的關鍵拼圖，透過這套行動5G專網，能協助製造業免除實體線路佈建複雜問題，即使廠房空間廣闊、產線多樣，都可快速導入、驗證產線轉換靈活的效益，達成工廠去線化與智慧化，並搭配AI邊緣運算結合智能相機以及影像辨識應用，為高速的生產環境提供有力支援，提高生產效率與效能，未來更可視需求彈性擴充專網與應用架構。

遠傳持續結盟產業界頂尖夥伴，推進5G大人物應用結合產業需求發展，支應多元與完整的使用場景。此次合作不僅是攜手國內外知名大廠，也致力扶植新創出頭，其中的樂達創意科技即是今年是遠傳5G元宇宙加速器第一期入選的新創公司，專長於光學設計、深度演算法開發的尖端AI技術。遠傳集結整合各方優勢，展現跨界綜效，加速5G創新應用發展與普及，齊心推進台灣5G產業價值，成為台灣產業升級與創新動力，為台灣打造全球供應鏈的關鍵地位。