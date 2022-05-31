歐盟領導人們在周一高峰會議上原則上同意，在今年底前禁止90%俄羅斯石油進口，從而也解決歐盟國家與匈牙利之間的僵局。這也是俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟實施的最嚴厲制裁。

外交官們也表示，該協定將為歐盟的第六輪制裁行動的生效清除了障礙，該一系列的制裁行動除了禁俄油之外，也包括將俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)踢出SWIFT國際支付系統外。

歐盟高峰會主席米歇爾(Charles Michel)在兩天的高峰會第一天結束後表示，已經同意禁止俄羅斯對歐盟出口石油。這將立即地涵蓋了俄油進口的3分之2，切斷了該國戰爭機器的資金來源，給俄羅斯結束戰爭帶來最大壓力。

歐盟國家的石油進口禁令將適用於用船隻運送的俄羅斯原油。

在歐盟進口俄油中，有3分之2是透過油輪輸入，3分之1是來自Druzhba管線；對海運俄油的禁令，將適用於所有俄油進口的3分之2。而一旦德國和波蘭在今年底前停止透過俄羅斯的管線來購買石油，禁運俄油規模將涵蓋到90%。

而其餘的1成將暫時地免於制裁範圍，內陸國家匈牙利、斯洛伐克、捷克就可以繼續透過管線的南段獲取石油，這些管線難以透過海運來取代。

匈牙利總理Viktor Orban此前對於俄羅斯經由烏克蘭石油管線的風險感到擔憂，此次歐盟領導人也提出保證，在突然的供應中斷下，將採取緊急措施。

隨著歐洲的經濟風險不斷上升，成員國間圍繞石油進口禁令的討價還價，暴露了擴大制裁的難度，因為有許多國家依賴俄羅斯原油。

荷蘭首相Mark Rutte在深夜離開會談時說，他對事態的發展變化感到驚訝，他說，「在傍晚時分，我一點也不抱有希望，但到晚上11點左右，一切就結束了」，首相補充說，尚未解決的技術性問題應該不難解決。