關於轉型正義，社會一直有許多討論，但具體作法究竟應該如何進行？至今還沒有定論。由現代建築學會、景觀學會和都市設計學會等國內三個空間規劃設計專業學會共同發起，文化部作為指導單位的「中正紀念堂園區新願景概念」競圖，7月起正式向全民徵件，將想像化為實際的規劃，預計在2023年4月舉辦成果展覽。

文化部長李永得認為，中正紀念堂是全民的事情，「不是某一個黨、某一個派自己決定，我們希望透過這樣的社會參與、公眾溝通，大家共同來決定，這不是文化部要推責任，這是一個非常重要的過程。」

李永得表示，中正紀念堂轉型正義，社會各界都有許多想法，「這次三個發起的團隊來自民間，開放且專業，包括銅像應該怎麼處理，堂體該有什麼用途，都不設限。」

李永得表示，透過競圖可以讓想法有具體的呈現，這也是一項重要的社會溝通，「競圖的方式，可能是透過動畫或是模型，讓大家知道你想表達什麼。可能有人認為應該變成民主紀念館，那民主紀念館要怎麼做？有人說要成為國會，這個也開放，但成為國會你要怎麼做？具體作法是什麼？大家都可以透過競圖表現。即使你沒有參賽，最後也可以對最後的作品表達意見。」

「中正紀念堂園區新願景概念」競圖評審團以跨領域方式組成，包括空間、轉型正義、藝術文化等領域之專業者，共同組成兩階段評審。

其中競圖評審委員會的主席，由前交通部長賀陳旦擔任，賀陳旦表示，能參與這一項競圖工作，深具歷史意義，「此次評審名單早於競圖徵件正式開始前公布，也代表評審團的承諾與對此事的高度重視。」

此外，除了徵件，今年7月到明年成果展覽期間，也會有多場主題論壇、工作坊，聚焦議題、深化溝通，開放民眾參加。

成果展覽將整合競圖活動30件入圍及優勝的成果，並邀請歷年來曾經以中正紀念堂為基地製作畢業設計的優秀作品10組，以及5組國內外優秀資深的建築團隊提出設計作品，於2023年4月舉辦「中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」，在展覽期間也會有民眾票選以及主題設計論壇，拓展本次活動的社會對話與參與的向度。