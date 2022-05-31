美國日前宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），據大陸外交部網誌消息，大陸國務委員兼外長王毅於當地時間30日，訪問斐濟期間對此回應，美國試圖把經濟事務也政治化、武器化，甚至意識形態化，「這種作法違背基本經濟規律，給自由市場戴上鐐銬」。

王毅質疑，美國推出「印太經濟架構」聲稱要建立自由、開放、包容的新秩序，但一個經濟架構如果沒有降低關稅，談何自由？沒有市場准入，談何開放？如果刻意把本地區乃至世界最大市場的中國排除在外，又談何包容？美國實際上是要用自己制定的標準和規則框住別的國家，是在以世貿組織為基石的多邊貿易體制之外另搞一套，另起爐灶。

王毅稱，美國試圖把經濟事務也政治化、武器化，甚至意識形態化，連正常的商品貿易都要用是否符合美式價值觀來衡量，這種作法違背基本經濟規律，給自由市場戴上鐐銬，與互通有無、優勢互補的經濟全球化潮流背道而馳，恐怕將無疾而終。