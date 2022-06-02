土耳其貿易部周四公布，5月貿易逆差較去年同期大幅成長157%，達到106.8億美元，能源進口成本飆漲使貿易逆差持續擴大。

俄羅斯入侵烏克蘭導致全球大宗商品價格飆漲，使土耳其透過經常帳盈餘應對高通膨的新經濟計畫面臨挑戰。

數據顯示，土耳其5月出口年增15.2%，為189.7億美元。進口年增43.8%，為296.5億美元。貿易部長Mehmet Mus表示，5月能源進口額高達69億美元。