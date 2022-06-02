彰化縣持續提供打疫苗好禮大放送。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣提供防疫即時諮詢及訊息。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心２日公布國內本土新增7萬6967例，彰化縣今天新增4217例，目前居家隔離中人數1萬0519人，確診數6萬1750人，王惠美再次提醒，打疫苗很重要，高原期還會持續一、兩周。

王惠美表示，為守護長者健康，彰化縣住宿式長照機構住民已啟動定期快篩，每7天2次定期快篩，若是快篩陽性，24小時內完成抗病毒藥物治療評估及投藥，即日起發送每人5劑快篩試劑給使用長照2.0居家服務的長輩約1萬名，共5萬支快篩試劑，並提供每人5劑快篩試劑給提供長照居家服務的照服員約2000名。

葉彥伯表示，長照機構罹病率為9.03％，加強為每7天定期快篩 2次，一旦發現確診，就對確診個案進行治療，有利於疫情控管，並能夠在24小時內啟動抗病毒藥物，目前治療人數130人，達成率為94.02％，為加強守護長者健康。

葉彥伯指出，目前確診盛行率，40歲以下約占5到6％，平均每 20人當中 1位確診，相對於65歲以上長輩，確診率占2到3％，確診仍以青壯人居多，彰化仍處於高原期，應該還會再持續一、兩周。

葉彥伯表示，從確診個案分類，有1成8來自外縣市通報，2成5來自家戶群聚。現在外籍移工感染確診個案數，平均每天維持在100、200例，因大型工廠都會進行定期快篩，對於感染個案較容易管理，傳染情況也會趨緩。