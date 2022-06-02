台北市議會下午進行市政總質詢，左為台北市長柯文哲，右為市議員汪志冰。（摘自柯文哲直播）

台北市疫情逐漸降溫，單日新增病例已不再破萬，先前為應付大量民眾篩檢需求，市府廣設車來速、防疫急門診，如今篩檢人數大減，慢慢面臨退場問題，台北市長柯文哲今表示，木柵機廠車來速確定明日退場；副市長黃珊珊說，士北科車來速端午連假會正常營運，下禮拜如果量少的話會慢慢撤除。

台北市議會下午進行市政總質詢，市議員汪志冰指出，她假日前往位於自己選區的北士科車來速走訪，發現來客數極少，一天平均僅有300人到場看診，領藥的更少，大概只有30人，讓人出乎意料。副市長黃珊珊表示，因為醫療院所都能以視訊方式替快篩陽民眾評估確診與否，所以車來速需求降低。

汪志冰接著詢問，北市共設了3大車來速站點，分別是北士科、木柵機廠以及中正紀念堂，好奇未來營運狀況為何，黃珊珊表示「會慢慢撤退，下禮拜如果量少的話，就慢慢撤除」，柯文哲也說木柵機廠明天將正式退場。

黃珊珊接著補充，士北科車來速端午連假仍會維持營運，只是會提早到下午4點結束，並將3線作業人力減為2線，還是希望留給市民方便地方，中正紀念堂車來速則會再與榮總商量，下禮拜就會做決定，木柵機廠則是確定明天結束營運。汪志冰也期許，設站必須要做有效運用，不要下白痴命令 。