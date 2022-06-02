對於通貨膨脹的憂心，繼續影響市場情緒，衝擊美股收黑，台股早盤下跌逾百點，最低約來到16540點，台積電下跌7元來到542元。

盤面權值股表現弱勢，聯電在盤下50.8元附近震盪，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海在盤下震盪，拖累台股走低。鴻海則逆勢上漲0.5元來到115元。

分析師指出，台股近期從低點大漲近1200點，昨日量能僅2500多億元，顯示市場追價意願不高，台股3月至4月賣壓套牢區在16800點至17000點區間，加上端午連假來臨，賣壓可能浮現，6月3日美國將公布非農就業人數，市場觀望美股表現。

道瓊工業指數下滑176.89點，或0.54%，收在32813.23點。 標準普爾500指數下跌30.92點，或0.75%，收在4101.23點。以科技股為主的那斯達克指數下挫86.93點，或0.72%，收在11994.46點。 費城半導體指數跌挫49.66點，或1.60%，收在3049.03點。