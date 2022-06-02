明起一連3天端午節連續假期，滯留鋒雖移出，但熱對流仍帶來不穩定天氣。今起至下周日（5日）全台「熱如盛夏」，白天高溫上看36度，午後轉陣雨或雷雨；這幾天的大雷雨訊息已示範，不定時、不定點出現。下周滯留鋒重返台灣上空，恐有大量降雨！

白天升溫迅速，今起至下周日受暖氣團影響，全台「熱得像夏天一樣」，高溫達35、36度，預防中暑。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，端午連假期間，天氣雖好但很不穩定。

今各地氣溫：北部23至36度、中部23至35度、南部24至36度、東部22至36度。根據最新模式模擬，今天中午過後，山區及部分平地有陣雨或雷雨；明起受西南季風影響，迎風面（西南部一帶）清晨就有短暫雨機率。

下周一（6日）滯留鋒接近，是今年梅雨季的第3波，徘徊期間不排除帶來劇烈天氣，部分預報已顯示有大量降雨可能，且整周都在下雨，提醒民眾放完假後，要有心理準備。