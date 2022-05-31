今年端午節連續假期將於6月3日開始，直至6月5日為止，相信許多民眾已經規畫旅遊行程。高雄市戶外熱門景點可能吸引大量民眾，周邊車流量也會較為增加，高市警已規畫適當警力加強疏導重要交流道、市區要道及熱門景點周邊道路交通，維護連假期間交通順暢和安全。另外，高雄市交通局表示公有路邊及路外平面停車場端午節當日免費停車，回饋給有停車需求的市民朋友們。

高雄市戶外熱門景點如旗山老街、美濃景區、佛光山、義大世界、大樹舊鐵橋、崗山之眼、旗津、哈瑪星-西子灣-棧貳庫、駁二特區及台20線南橫公路梅山口至埡口段等。

高市警預計塞車時段為連假前一天2日16時至20時、連假期間3日至5日每日9時至12時、17時至19時。

易塞車路段為高雄市轄內台1線、台17線、台19線、台20線、台22線等主要幹道以及國道1號中正、建國、九如交流道、國道10號大中、民族、仁武、燕巢、嶺口、旗山端交流道及台88線道鳳頂、大寮、大發交流道等處。

因此，高市警方呼籲民眾在連假期間，如要出遊可考慮搭乘捷運等大眾運輸工具或避開易塞車路段、時段，選擇提前或延後時程出發或返回，以免因為遇上交通嚴重壅塞，而影響出遊的心情；避開假期尖峰時段活動，也可藉此減少感染新冠肺炎的可能。

另外，高雄市公有路邊及路外平面停車場端午節當日暫停收費，但不含立體停車場及委外平面停車場，需要停車的市民朋友可以免費使用。