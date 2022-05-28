一年一度的端午節即將到來，命理專家小孟老師提醒，3星座在此之前恐陷破財危機，除了投資需要謹慎之外，若有創業計畫最好延至9月過後才會較為順利。

▍Top3 摩羯座：切莫借錢、不宜創業

摩羯座端午前若是遇到有人來借錢，對方會說的很動聽，要小心被借走的錢有去無回，6月也切莫創業，倘若野心太大，沒規劃好就倉促進行，不僅會金錢套牢，更會因此揹上債務，創業最佳時機在9月過後為佳。

▍Top2 雙子座：突然破財、財來財去

雙子座端午前要小心會有突發破財發生，比如手機耗損、交通罰單、帳單支出等。

▍Top1 金牛座：投資失利、資金套牢

端午前想投資股票與基金的金牛座，倘若過度貪心，眷戀投資市場，會很容易賠錢；另外也要小心投資小人，切誤聽信他人言語亂投資，以免財富受損。

最後小孟老師建議，上述有破財危機的3大星座，可以在端午前先吃粽子轉運，因為粽子是糯米，糯米能消除負面磁場，對財運能有正面幫助。