塔羅牌老師艾菲爾分享，這個周末5/28象徵幸運的金星回歸她守護的金牛座，加上下周即將順行的水星、5/29木火二星合相的能量，有幾個星座特別受惠於這股加倍的幸運，上榜的星座有天秤座、摩羯座、雙子座、金牛座、白羊座，同時參考太陽、上升星座。

▍天秤座

象徵財氣的金星回歸天秤座的資源宮位，意味著你的偏財運即將大放異彩，如果你正在申請貸款，有極大的機會可以通過，長期的投資標的有收益進帳、自行創業的人則有資金挹注、業績分紅獎金一次入你口袋、久未聯絡的朋友向你歸還欠款，他人饋贈你的精品禮物、抽獎活動頻頻中獎、讓你一時之間被滿滿財氣淹沒。這段時期，建議你多做點公益或是捐點小錢給需要的地方，綿延你的好運及財氣，並且正向循環再回到你身邊。

▍摩羯座

金星進駐摩羯座的戀愛宮位，這段期間，有伴的你會想和另一半暫時的脫離人群，適合找一個靜謐的地方度過兩人世界，為你們的感情充電加溫，此時你們的眼中只有彼此，細水長流的相處模式令你們心滿意足。單身的你，金星的幸運能量會將一個令你心動的對象送到你面前，或許會讓你一直平靜無波的感情生活掀起波瀾，春天到了，這段時期多參與友人牽線的聚會與活動，也可以到你喜歡的場所走走，如果突然心血來潮想去某個地方，一定要聽從你內心的聲音，你的命定對象也許正在等著你的到來。

▍雙子座

金星拜訪雙子座的玄秘宮位，加上順行水星即將在六月回歸守護著你的命宮，雙倍的幸運更在你的生日月綿延開來，緩和了過往有苦說不出的窘境。健康方面，長期身體上的小病痛有機會找到能對症下藥的醫生、或是你開始注重身體健康，開始做起營養攝取或是鍛鍊身體的方法，睡眠品質也出奇的好，健康的身心狀態為你吸引來好運。工作方面，特別容易與他人心靈一致、加上此時的創作力與靈感大爆發，讓你工作起來超順心，同事和上司也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。

▍金牛座

回歸金星在金牛座的命宮加持，由於你過去幾年的努力，透過各方面的順風順水的運氣回饋給你。工作方面，此時的你能量滿溢，工作起來更加得心應手，完成拖宕已久的項目並且得到了相應的回報與酬勞、上級指派全新的項目給你大展身手、有機會轉調到夢寐以求的部門單位或是跳槽到條件優渥的新公司。

人際關係方面，得以結識新的人脈，只要向外尋求幫助，就有朋友兩肋插刀。事業上的夥伴和你也有絕佳的默契，同時也會開啓一段新關係，結識適合你的桃花。這段難得的時候幾乎是為你而生，無論現在的你正處在何種情況之中，請你行動起來，該向前推進的不要遲疑。

▍白羊座

回歸金星進入你的財帛宮，財運方面，你的正財丶偏財將有出乎意料的表現，收入相當可觀，看著荷包不斷的進賬，近期有考慮置產的人，只要你看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。工作方面，創業的人，建議你不要單打獨鬥，正是所謂的團結力量大，這樣一來自己也會輕鬆許多。有機會調動到其他單位，引領你用不同以及更寬廣的角度，來看待讓你覺得已經有些倦怠的工作，請再重新檢視工作中卡關的部分，相信你會突然靈光一現想出解決方案、突破困擾你已久的盲點，得以將工作推進到下一個階段，同時，你也有可能遇到不少嶄新的工作邀約。