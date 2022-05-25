星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、獅子座、射手座活得最灑脫，他們做事盡力而為，如果無法如願也不強求，不會用過錯來束縛自己，凡事只要問心無愧就沒有遺憾。

▍1.天秤座

天秤座剛出社會時比較容易感到焦慮，不過隨著經歷越來越豐富，他們很快會學會內斂，不再暴露野心，也不會急著想要表現，對於手邊擁有的一切能感到滿足，工作上會盡全力完成，至於自己無法掌握的事情就沒那麼在意，不會為了追求名利而勉強自己。天秤座懂得如何放下執著，凡事看開，許多不愉快的過往都能一笑置之，不會為了一些瑣事束縛自我，活得更加灑脫，過著自由自在的人生。

▍2.獅子座

獅子座不允許自己的人生過得平庸，他們很愛面子，做事總是衝第一，不畏懼困難，他們能夠活在當下，現在想做什麼，就會立刻動身去做，沒有太多的猶豫或考慮，因為他們認為最好的時機就是現在，一旦錯過了，就可能再也沒有機會。獅子座非常理性，不會被過去束縛，更不會對未來杞人憂天，他們認為把握當下，盡力而為，對自己負責，未來無論成果如何都不會留下遺憾，處世態度非常灑脫。

▍3.射手座

射手座樂觀又隨性，他們遇到挫折的時候懂得轉換心情，先暫時把注意力放在其他部分，不讓自己一直沉浸在負面情緒中，因為他們認為發生的事情就無法改變了，不必因為這樣困住自己，而且如果是屬於自己的，自然會用其他方式回到身邊，如果沒有緣份，也不會強求。射手座看起來什麼都不在乎，其實他們只是活得灑脫，把每天活成全新的一天，過得快樂最重要。