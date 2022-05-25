星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、天蠍座、處女座的智商和情商都很高，因此在職場上和生活中都非常順遂，遇到困難也能順利解決，受到大家的信賴，實力不容小覷。

▍第三名：摩羯座

摩羯座性格低調，但非常好勝，學生時期就很常參加各種競賽，獲獎能帶給他們很大的成就感，他們出社會後在職場上充滿野心，花很多時間和心力在打拚事業上，只要做出的成果讓眾人驚艷，獲得長官的肯定，得到大家的掌聲，他們就覺得一切都值得。摩羯座不但有實力，同時又懂得情緒管理，無論遇到什麼狀況都能維持冷靜，不會手忙腳亂，更不會因為私人情感而影響判斷，智商和情商都非常高。

▍第二名：天蠍座

天蠍座非常聰明，觀察力強，而且辦事很有心機，總能想出各種巧妙的手法，運用手邊的資源和人脈，達成自己的目的，再困難的任務都難不倒他們。天蠍座平時待人冷淡，不過只要遇到心動對象，就會換一個面孔，追求時熱情又浪漫，兩人交往後眼裡只有對方，非常專情。天蠍座再職場上也能展現高情商，說話很有智慧，就算對方犯錯，他們也會技巧性的提點，導正的同時又不讓對方丟臉，雖然他們平常很毒舌，但能拿捏得恰到好處，不致於真正傷害到別人。

▍第一名：處女座

處女座自我要求高，從學生時期就名列前茅，出社會後也要求自己不斷進步，他們很聰明，又肯努力，因此在職場上總能受到上司和同事的信任，從眾人中脫穎而出，不過他們性格低調，不會因此感到驕傲，因為對他們來說，把一切做到最好只是為了讓自己問心無愧。處女座心思細膩，總能從平凡的日子體會到生活的幸福，無論遇到任何狀況，都能泰然處之，不輕易被打倒，高情商讓他們面對問題時臨危不亂，因此每次都能化險為夷，度過難關。