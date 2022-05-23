每個人都有小心眼的時候，只是有些人懂得自我消化負面情緒，但也有些人一旦受到委屈或是挑釁，就會據理力爭，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女，心眼小又愛記仇，容易因為一點小事就和另一半鬧得不愉快。

▍雙魚座

雙魚女個性敏感脆弱，心眼也很小，加上喜歡胡思亂想，所以一旦遇到不愉快的事情就容易想不開。特別是和自己最親近的另一半，彼此之間若是發生爭執，雙魚女就會無限腦補，認為對方是不是不愛自己了，又或是對方是不是想提出分手，諸如此類沒有根據的行為，讓她們不斷陷入負面情緒，也讓另一半相當無所適從。

▍巨蟹座

巨蟹女是急性子，一旦有事情就要馬上去辦，如果不能及時解決，就會讓她們耿耿於懷，感情中同樣如此，如果和另一半發生爭執，巨蟹女會迫切的需要一個解決方案，不能接受對方冷處理，這種大小事都非常計較的心態，經常讓另一半難以接受，爭吵的頻率也日漸上升。

▍白羊座

白羊女個性火爆、倔強，加上很容易記仇，感情中經常因為另一半的無心之舉而耿耿於懷，甚至會為了小事情發牢騷，跟對方鬧得不可開交，即便事過境遷也容易翻舊帳，甚至認為自己的做法才是對的，聽不進去對方的勸告。這樣的行徑容易將另一半越推越遠，最終走上分手一途。