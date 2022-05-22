星座運勢網站「星座神婆」分享，白羊座、獅子座、天秤座、天蠍座、雙魚座2022下半年運勢最旺，事業順遂，生活無憂無慮，一路旺到年底。

▍1.白羊座

白羊座開朗樂觀，不怕困難，總能勇於面對挑戰，2022上半年過得較不順遂，不過下半年能夠揮別霉運，身邊好事主動找上門，尤其是財運明顯上升，順利走出低潮，手頭寬裕，過著幸福的好日子。

▍2.獅子座

獅子座很好勝，會主動爭取表現機會，不過上半年比較倒楣，努力和收穫不成正比，成果不符合預期，無法盡情發揮實力，有綁手綁腳的感覺，下半年終於擺脫這種束縛感，有起死回生的感覺，能妥善運用能力，事業運、桃花運、財運都大幅上漲。

▍3.天秤座

天秤座顏值高、氣質好，而且擅長社交，因此擁有好人緣，2022下半年天秤座的人脈能帶來好運，不但財運增旺，賺錢順利，同時事業上也非常順遂，身邊貴人雲集，能做出亮眼的成績，有升職、加薪的機會，一路旺到年底。

▍4.天蠍座

天蠍座在下半年的運勢非常旺，擁有偏財運，意外之財主動找上門，事業運也不斷上升，無論身在哪個行業都能做得風生水起，表現被長官看到，受到重用，把握機會就能迅速升官，前途一片光明。

▍5.雙魚座

雙魚座待人溫柔，沒那麼在乎名利，下半年整體運勢都很順遂，喜事臨門，財運上升，身邊有貴人，事業順順利利，不但能賺錢還能存錢，在享受幸運的同時，還能帶旺家人的運勢，一家人下半年過著無憂無慮的日子。