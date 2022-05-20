要怎麼認識有機會發展的戀愛對象？其實方法有很多，除了靠自身遇上真命天子外，透過朋友丶家人介紹也是個很好的媒介，塔羅牌老師艾菲爾分享，太陽丶上升星座在水瓶、天秤、射手、獅子的女生能藉由著聯誼丶相親的方式，在2022年底前可以遇上好歸宿。

第四名、水瓶座

金星在水瓶的愛情宮發光，妳的愛情在年底之前可迎來好運。除了透過網路方法認識外，你周遭的親友也會熱心的幫忙介紹，甚至老師、老闆都想幫你做媒。但首先你得把時間空下來，去參加各項的聯誼聚會，記得放下你的防衛心，別排斥新的機會，只要你正面丶積極，就可以因此找到自己的另一半。6、7、8月是你最有機會開花結果的好時機。

第三名、天秤座

天秤的夫妻宮有木星加持，讓你特別想婚。有很大的機會透過網路找到真愛。一直以來天秤容易只看外貌而忽略其它問題，最後導致分手。若你願意參加相親，就能避開這個問題。在相親前除了外貌以外，對方的家庭丶脾氣個性多少事先能有所瞭解，這樣可以大大降低忽略對方內涵所造成的感情問題。9、10月是你最有機會開花結果的好時機。

第二名、射手座

木星在年底會進入射手的第四宮，帶給你滿滿的安全感，也讓妳特別想擁有自己的家。戀愛中要遇到心靈契合，家境丶生活、理想又能一致的異性實在是太難了。但相親就能解決這個問題，因為親友會以對你的瞭解，篩選出最適合的對象，所以對妳來說，相親是快速解決自己終身大事的好辦法。10、11、12月是你最有機會開花結果的好時機。

第一名、獅子座

金星入獅子命宮，火星在人際宮幫襯，單身者不脫單也難；有伴者等著步入禮堂。你的桃花運越接近年底就越旺，將會人緣爆棚、人氣爆發。你非常適合參加相親，特別是透過父母、朋友閨蜜的介紹，可以認識一些溫和老實並懂你的異性，有了親友第一層的把關，邁向婚姻的道路自然是更為順利。8、9、10月是你最有機會開花結果的好時機。