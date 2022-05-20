每個人都有氣場，氣場相近的人就會感覺格外親近，就會有一種吸引力，讓彼此產生好感走到一起，《搜狐網》運勢命理專欄點名，雙子射手、白羊天蠍、水瓶天秤這3組星座配對天生互相吸引，他們志趣相投，容易一見鍾情。

▍雙子座&射手座

雙子和射手天生互相吸引，他們性格相近，都很開朗幽默、不拘小節，喜歡嘗試各種新鮮有趣的東西，也擅長人際交往，有很多好友。而且他們也有相近的愛好，對神秘的事情心生嚮往。越相處越覺得跟對方合得來，越相處越離不開對方，他們很容易在相處中走到一起，一見鍾情的機率也是很高的。

▍白羊座&天蠍座

白羊對神秘的事情充滿好奇，忍不住想要靠近，面對天蠍他們絲毫沒有抵抗力，就想瞭解他們是怎樣的人。天蠍也很喜歡白羊，喜歡他單純爽朗的性格，而且白羊熱情大方，也為天蠍帶來了很多快樂。天蠍和白羊初見就會有好感，在相處中雖然會有摩擦，但是彼此間的吸引力讓他們誰也離不開。

▍水瓶座&天秤座

水瓶和天秤都是風象星座，性格上有很多相似的地方，不過水瓶想法超前，有很多的奇思妙想，行為上灑脫自在無拘無束。天秤比較看重平衡，他們一直在協調自己和環境的平衡，跟別人的平衡，雖然嚮往隨心所欲的生活，但是卻無時無刻受到約束。當天秤跟水瓶相遇的時候，瞬間就被對方吸引了，水瓶很喜歡天秤的理解和肯定，兩個人互生好感，一見鍾情。