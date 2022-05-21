天蠍座、水瓶座及處女座若被人猛烈追求，反而會覺得有壓力，因此選擇遠離對方。(示意圖/達志影像)

有些人非常享受追求者的追捧，認為當對方眼中都是自己時，才有被愛的感覺，但有的人並非如此，面對過於猛烈的追求，反而會讓他們不自在。《搜狐網》近日分享3個越主動越難追的星座，唯有追求者保持距離，才能獲得他們的注意。

1.天蠍座

天蠍座個性高冷，由於不喜歡熱臉貼冷屁股的感覺，因此他們通常都不會主動與人搭話，自然就給人一種神秘感，而且喜歡保有自我隱私，所以懂他們的人也不多，若遇到猛烈追求者，他們不只會非常抗拒，甚至備感壓力，想逃離對方。

而且天蠍座把感情分得很清楚，在兩人還沒交往前，天蠍座不喜歡對方用戀人的方式對待自己，如果想要追求天蠍座，最好是在他們需要幫助時，及時伸出援手，自然會獲得天蠍座的注意，時間久了，當他們發現追求者對自己不再積極後，反而會瞬間激發他們的控制慾，甚至主動尋找對方。

2.水瓶座

水瓶座個性神秘，想法也非常跳脫，因此很少人能真正讀懂水瓶座的想法，若是想追求他們，就要費一些心思，除了對他們好外，追求者的自身魅力也相當重要，水瓶座非常喜歡冒險，對於未知的人事物充滿好奇，若一個人很有魅力，會勾起他們想認識的慾望。

另外，千萬不要黏著水瓶座，反而會讓他們沒有安全感，而且水瓶座個性隨性，想做什麼事都是看心情，若是追求者態度太過強硬，甚至有些強勢，會讓他們感覺自己的自由受限制，未來交往一定會被控制，在曖昧階段就會越逃越遠，最終沒有結果。

3.處女座

處女座對自己的要求高，無論做什麼事，他們都想要做到最好，有時甚至會逼走身邊的朋友，若想要追求他們，就必須做好心理準備，處女座非常需要伴侶的陪伴，另外，追求者的條件一定不能太差，若能力不如處女座，他們絕對看不上眼。

處女座不僅希望自己優秀，也期盼未來的伴侶條件佳，若對方無論做什麼事都黏著自己，她們反而會覺得對方不夠獨立，跟這種人在一起可能會沒有未來，而選擇遠離，因此想要追求處女座前，最好把自己打點好，當人外表變得光芒四射時，自然就會引起處女座的注意。