星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、水瓶座、雙子座、巨蟹座最擅長社交，能迅速博取大家的好感，非常受歡迎，身邊總是圍繞著一大群朋友。

▍1.天秤座

天秤座天生是社交高手，他們顏值高、氣質好，渾身散發自信，又懂得應對進退，在社交場合非常吃香，大家都想要跟他們混熟，他們也非常健談，擅長觀察他人的喜好，投其所好的找話題，每次在聚會中總是被一大群人圍繞，人緣非常好。

▍2.水瓶座

水瓶座很聰明，反應靈敏，在社交場合總能舉一反三，而且他們懂得看場合和對象說話，知道什麼該說、什麼不該說，舉止得宜，相處起來很舒服。水瓶座雖然平常像外星人一樣活在自己的世界，不過其實他們很會安慰人，他們邏輯強，很會分析事理，在朋友低落的時候不但能開導對方，幫助朋友解開心結，還能給予溫暖的安慰，讓對方很快就走出低潮。

▍3.雙子座

雙子座口才好，因此在社交場合很吃香，他們與人來往時很真誠，不會故意耍小聰明，做人有原則，這些特質讓他們受到大家的喜愛，因此擁有好人緣。雙子座總能客觀分析事情的來龍去脈，又能說得頭頭是道，讓眾人信服，能成為人群中的焦點人物。

▍4.巨蟹座

巨蟹座溫柔又體貼，非常受大家歡迎，只要和他們成為朋友，就會發現他們其實話很多，什麼都能聊，相處起來充滿樂趣，絕不會有冷場的時刻。巨蟹座修養很好，從來不會給人尷尬或不爽的感受，又很會安慰他人，非常熱心，這種人當然在社交上佔有優勢。