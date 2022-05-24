星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、巨蟹座、雙子座的男人擁有最多紅粉知己，就算已經有女朋友，身邊依然一堆異性友人，常會讓女友醋勁大發。

▍1.水瓶座

水瓶男很聰明，往往在事業上有亮眼的表現，他們反應很快，談吐幽默風趣，面對感興趣的事物能堅持到底，散發一種獨特的魅力，同時他們又自帶撩人體質，莫名能吸引女性的目光，因此身邊總是圍繞著一大群紅粉知己。水瓶男面對愛慕者總是顯露出若即若離的態度，讓對方以為自己有機會，他們不會把話說死，雖然沒有實際做些什麼，還是擁有一大票曖昧的女性朋友。

▍2.巨蟹座

巨蟹男細心又體貼，相處起來很舒服，不過仔細觀察，他們對每個女生都是如此，完全是傳說中的「中央空調」，雖然是公認的暖男，但是身邊曖昧對象一堆，每個女生都以為自己是獨特的存在，殊不知他們對每個人的態度都一樣。巨蟹男的出發點其實不是要博取大家的喜愛，他們只要開始談戀愛後就非常專情，只是習慣性對每個人都很溫柔，這點常常會讓女友醋勁大發，建議還是要拿捏好與異性相處的距離，以免因此引發爭執。

▍3.雙子座

雙子男腦筋靈活，口才很好，喜歡探索有趣的事物，他們談吐幽默風趣，懂得配合他人的喜好說話，在社交場合中往往是眾人矚目的焦點，當然也會吸引許多女性的目光。雙子男喜歡交朋友，其實並沒有限定男人或女人，只是他們的愛慕者常常會先用朋友的身分來接近，雙子男只在乎相處起來開不開心，沒那麼在意性別，若是其中有感興趣的對象，也不排斥進一步發展。