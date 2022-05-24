星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，獅子座、天蠍座、白羊座、水瓶座最喜歡挑戰自我，討厭一成不變，面對簡單的任務會覺得很無聊，越困難的事情越能激起他們的鬥志，因此特別有成就大事的潛力。

▍1.獅子座

獅子座很愛面子，又非常好勝，他們不怕挑戰和困難，只怕自己表現太普通，只要在完成後能讓眾人驚呼，受到大家崇拜和讚嘆，無論再怎麼困難的任務他們都樂於接受，太簡單的事情他們還不屑做。

▍2.天蠍座

天蠍座稍微有點受虐傾向，覺得在經歷痛苦後，突破困境得到的成果才是最美好的，無論在事業或感情中都是如此。天蠍座無法忍受平淡，安穩的狀態會讓他們覺得很無聊，唯有經歷危險，解決各種困難，然後達成目的，才能讓他們得到滿足。

▍3.白羊座

白羊座熱情又活潑，喜歡接受挑戰，一刻都閒不下來，他們的快樂源自於成就感，在解決各種難題後，會沉浸在自我滿足中，然後很快又急著尋找下一個挑戰目標。如果給他們安排太簡單的任務，會讓他們有被小看的感覺，認為自己的能力被低估了。

▍4.水瓶座

水瓶座不喜歡一成不變的模式，在職場或生活中，總是不斷在追求新鮮和刺激，面對各種挫折，在他們眼中都是全新的挑戰，克服種種困難能讓他們充滿鬥志，如果任務太簡單，反而會讓他們提不起勁，覺得無聊透頂，有時還會刻意去找其他人不敢碰的差事來做，特別有機會在逆勢中成就大事。