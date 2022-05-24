吃貨恐龍－Sweet Tooth超萌造型讓人目不轉睛。（TOYZEROPLUS提供）

第18屆台北國際玩具創作大展將在26日於華山1914文創園區登場，今年香港潮玩品牌TOYZEROPLUS誠意十足，推一系列限量潮玩公仔如「吃貨恐龍」、「保介」、「小荳荳」等超萌夥伴，更與台灣知名玩具媒體－玩具人重磅推限量「PP幸運貓達摩x玩具人聯名款」。

今年TOYZEROPLUS與「玩具人」以及人氣設計師兼刺青師AAAZ，三方攜手推「100％ PP幸運貓達摩x玩具人聯名款」，限量190組於展會期間福氣發售，售價1500元，隨盒附贈「PP幸運貓御守－必中款」以及「限定貼紙包」，滿額還有機會加購「200％ PP幸運貓達摩x玩具人聯名款」，加購價3800元。

居住在屁屁星球的PP BABY有著胖胖的臉、圓圓的屁股，喜歡四處玩樂、愛笑；PP幸運貓達摩則是屁屁星球裡的神秘傳說，總是來無影去無蹤，乳白色的身軀搭配喜氣紅色斑紋，加上恰到好處的金色點綴，朝氣十足。本次「PP幸運貓達摩x玩具人聯名款」身後，則採用日本文化中祈求神佛保佑的「千社札」風格設計，印上「必中」字樣，保佑你許下的願望都能實現。

發跡於香港的TOYZEROPLUS，今年亦與多位台灣在地創作者合作推出限量潮玩公仔，結合台灣與香港的創意能量。「吃貨恐龍－Sweet Tooth」於展場首發推出珍珠奶茶角龍、炸蝦花邊龍、丸子副櫛龍，三種粉嫩一次滿足。除了愛捉弄人的「R.U.Y.H. 惡鬼小保介」亮相，新推出「摩卡小荳荳」，朦朧的雙眼與褐色外皮，如同摩卡中牛奶與咖啡相間，在展場舉起粉嫩肉球熱情迎接。

TOYZEROPLUS於今年首次推官方會員「＋Fans」，集合各款人氣潮玩最新動態，不定時舉辦限定抽獎活動，於本次展覽攤位結帳前100名消費者，同時註冊「＋Fans會員」及加入品牌官方Line帳號，就可免費獲得PP BABY荷葉扇乙支。