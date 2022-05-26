相信大家都有被告誡過不要太相信別人，即便是多年的好友可能也有自己不為人知的一面，因此適度的保持警戒心或許才能保護自己，而有3個星座的朋友們就將這點發揮的淋漓盡致，不過他們並非是純粹想懷疑周圍的親友，他們只是擔心被自己最信任的人傷害，因此加強自己的防衛心，不輕易的讓他人攻破自己的心房。

★金牛座

金牛座愛胡思亂想，時刻保持警惕。(圖/翻攝自觸mii)

金牛座的大家在外人看來是好人代表，他們渾身上下散發著老實又誠懇的氣息，和善的性格也為他帶來好人緣，然而事實上金牛座是很愛胡思亂想的，他們凡事都做好最壞的打算，時刻對那些接近自己人保持警惕，且即便這會讓人感到有距離，他們也絲毫不在意。

★雙子座

雙子座個性玲瓏，善於防範他人。(圖/翻攝自觸mii)

大家眼中的雙子座外向、愛交朋友，讓不少人對於雙子座有很高的評價，他們的個性天生八面玲瓏，善於與各式各樣的人交際，然而雙子座為了在人群中保護自己，他們通常對外人保有防範之心，且雙子座因為太害怕被親近之人傷害，所以越是跟雙子座親近的好友，他們越是會防著。

★天蠍座

天蠍座敏感多疑，在他人面前總是保護好自己。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座的朋友們本身就有著神祕氣息，讓大家無法猜測他們究竟在想什麼，加上天蠍座的生性敏感多疑，因此他們在面對他人時總會保持一顆懷疑的心，且不管在什麼場合他們都傾向先保護自己，面對人群他們始終保有一定的距離，即便是與他們交心的好友，可能都無法得知天蠍座的全貌。

適度的對他人保持警戒是好事，如此才能夠保護自己不被有心之人傷害，然而過度防範他人卻是很累的，若是可以給予身邊的好友多點信任，不僅能夠讓身心放鬆，還能與好友建立更親密且和諧關係。