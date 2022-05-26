俄烏之戰開打至今，已進入第4個月。俄羅斯出乎意外地攻勢不如預期，讓外界好奇。政大國關中心教授湯紹成表示，俄羅斯總統普丁目前做法就是「短少長多」，動用能源與糧食這兩樣武器，拖垮歐洲甚至整個中東地區、北非地區。

湯紹成25日在政論節目《少康戰情室》中表示，戰爭打到現在，俄羅斯確實內部有一些問題，軍心、士氣、武器裝備、命令下達，好像都沒有像以往所想像是強大的俄羅斯，俄羅斯應該是一出手，馬上讓對方就投降，可是搞到現在，確實讓人感覺到有點意外。

他分析，俄羅斯的做法就是「短少長多」，現在就是耗著，俄羅斯可能使用能源與糧食這「兩樣武器」，慢慢把整個歐洲拖垮，不只是歐洲，還有整個中東地區、北非地區。通膨問題是因為能源而引起，現在歐洲地區的通膨大概平均已經超過10%。

湯紹成指出，糧食的問題出在哪裡？如果現在黑海的糧食出不來，北非、東非、中東等比較貧窮的國家會受害。因為這些國家距離黑海比較近，進口黑海地區的糧食比較多，如果這些地區沒有辦法找到替代品或是替代品太貴了，那這些地區會動盪不安，甚至會出現難民，這些難民當然是往歐洲跑，只要這種情況一爆發，就成為歐洲或整個世界的不定時炸彈。