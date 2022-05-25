據說俄羅斯已控制烏克蘭20%地區

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）說，烏克蘭應該接受放棄部分領土，以與俄羅斯達成和平協議，立即結束如今已打了3個月的戰爭。

據《新聞周刊》（Newsweek）24日報導，98歲的季辛吉周一在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）中說，就長期而言，烏克蘭無法和俄羅斯重啟談判，繼續和莫斯科對抗，可能會對歐洲穩定造成災難性的後果。

他指出，接下來兩個月內，需要展開協商，以免造成難以克服的動盪和緊張局勢。「理想上，分界線應該恢復戰前原狀。超越那點繼續戰爭，將和烏克蘭的自由無關，而是對抗俄羅斯本身的新戰爭。」

季辛吉認為 烏克蘭要盡快和俄羅斯達成和平協議 就需要割讓部分領土

季辛吉除了警告俄烏不要久戰外，也力促雙方談判。他說，400年來，俄羅斯都是歐洲不可或缺的一部分，在關鍵時期發揮平衡的力量。他並強調，西方國家應該要牢記俄羅斯在歐洲的重要性，而不要意氣用事。

如同俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）周一所說的，莫斯科已表明，要是烏克蘭先邁出第一步，將對重啟和談的可能性抱持開放的態度。魯登科說，一旦烏克蘭展現建設性的立場，起碼對提交給它的提案有所反應，莫斯科就會準備好重返談判桌。不過，他並未具體說明，對烏克蘭來說，所謂建設性的立場究竟是什麼。

然而，烏克蘭對割讓部分領土給莫斯科，以達成和平協議，似乎採取愈來愈不願妥協的態度。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊，對世界經濟論壇發表演說時直言，俄羅斯總統普丁對談判，或是出席論壇者所討論的一切都不感興趣。他說，普丁只對「蠻幹」感興趣。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，莫斯科代表被禁止出席今年的達沃斯論壇。而近一個星期以來，烏克蘭對割讓任何領土給俄羅斯，以達成和平協議的可能性都抱持強烈反對的態度。