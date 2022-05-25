日本共同社5月15日報導，日本共產黨議員穀田恵二在眾議院外務委員會議時，針對政府擬議中的「對敵基地攻擊能力」表示，該提案並未將中共總書記習近平領導的中國武裝力量最高決策機構「中國中央軍事委員會」（CMC）和五大戰區司令部排除於目標之外，他質疑此舉將引發與中國的全面戰爭。

對此，防衛副大臣鬼木誠並未正面回應，僅表示若政府認為已無其他方法足以保衛日本，攻擊導彈基地在憲法上屬於自衛的範疇。外務大臣林芳正也未否認有此可能性，表示政府為了保護國民生命，不會排除任何可能的選項。

台灣國安局長陳明通在立院備詢時，認為中國統一目標，絕對包含奪下釣魚台島，目的是藉此威脅日本，日本執政黨因而有此提議。

今年4月日本自民黨安全保障調查會全體會議通過相關建議草案，通過針對政府修改外交和安全政策長期指針「國家安全保障戰略」等3份文件的建議草案，內容包括將「對敵基地攻擊能力」改為「反擊能力」，考慮放寬原本「專守防衛」的尺度。

保守派的盤算

日本自民黨內的保守派向來致力於推動防衛方針的鬆綁，推動日本走向再度擁有軍隊的「正常化國家」。近年正逢新冠肺炎疫情造成全球情勢不安、俄烏戰爭爆發，再加上中國的強勢崛起構成時代變遷動能，自民黨的保守派人士終於抓到機會，無所不用其極地以各種理由包裝用意，欲擺脫戰後的束縛，修改和平憲法、跳脫「專守防衛」的原則，目標在於再次成立軍隊，邁向正常國家，從此重振日本的國際身分與地位。

自民黨政調會提出的「對敵基地攻擊能力」，便是企圖跳脫「專守防衛」的手段之一。依據文字的表述，是指日本要建立攻擊敵對基地的能力。由於尺度過大，隨即建議修改為「反擊能力」，也就是依然維持「專守防衛」的原則，而非以破壞他國土地為目的。如果敵人發動攻擊，自衛權能被激活才會反擊。日本首相岸田文雄在去年10月提出的理由是，北韓持續開發的「極音速滑翔載具」（HGV）及變軌飛行的彈道導彈等武器構成威脅，希望透過保有主動對敵方導彈發射基地攻擊的權力，強化嚇阻敵方。如今反擊對象定位排除不直接參與導彈襲擊的中國中央軍委會，與最初提議擁有該能力的初衷差距不小。

安全困境致引發戰爭

日本若將大陸中央軍委會列入反擊目標之一，會有招致什麼樣的結果呢？這要從國際關係理論的角度分析。在理論上，日本的作為將引起日本自身以至於印太地區的安全困境。安全困境是自己國家（這裡指的是日本）的防衛力量強化並改變到足以損害他國（這裡指的是中國）的領導中心，表面上是日本聲稱的「增強威懾力」，實則令他國（中國）大幅提高警戒，必須有所行動以突破困境，在尚未造成戰爭的範圍內是因應擴軍。

這樣會造成中日兩國之間的軍備競賽和互不信任的螺旋式關係惡化，引發區域其他國家也必須加入軍備競賽，緊張局勢日漸白熱化後必然導致戰爭。這是防禦性現實主義在國際關係理論中所主張的「無心之戰」。

然而，這種「無心之戰」理論存在現狀偏見的問題，現實主義者蘭德爾•施韋勒（Randall Schweller）對此提出了批評，他認為如果所有國家都是不積極改變現狀的國家，就應該發出協調、裁軍等信號，以減低安全困境。

日本幾乎不放過任何機會指稱中國是所謂的「擴張主義」，暗示中國「意圖改變現狀」，那麼日本就不該任意更改其戰後約束的「專守防衛」的原則，在未有充分戰爭因素的前提下增添「對敵基地攻擊能力」，甚至將大陸中央軍委會列入目標。

如果日本能做到「維持現狀」，就不存在安全困境，也不會導致戰爭。反觀自民黨現在的提議，不但起不了威懾作用，恐將原本較中日關係更為緊張的台海局勢，移轉為中日之間的戰事危機，

不聰明的「假球」

過去日本一直默默發展自己的軍備，雖然在美國的「軍事壟斷」下無法發展彈道導彈，但是巡航導彈不在此範圍之內。因此從去年開始防衛省以陸上自衛隊的「12式岸艦導彈」為基礎進行性能提升，使之成為可在陸海空與水下發射能力的攻擊性導彈，加上美日默許台灣在攻擊性武器上的發展，這些已經直接足以對中國形成美日所聲稱的「威懾力」，而美日宣稱這些是為了應變台海危機。如今日本打蛇隨棍上，將直接參與導彈襲擊中國中央軍委會列入目標，就是挑明地「斬首」。

然而台海局勢真的有必要讓日本提升威懾力到這樣的程度嗎？如同美日自己宣稱，台海是否演變為戰爭，主控權握在中國大陸的手中。中國大陸當前的首要戰略目標並非發動戰爭，而是發展國力以應變美國挑戰。若是日本不更動其防衛現狀提高安全困境，發生台海戰爭的可能性也不會升高，那麼日本也可以免於捲入戰爭。

在日本憲法無法修改的前提下，即使在國防三大文件的修改中得以加入「反擊能力」，也必將排除「反擊中國中央軍委會」這樣不符合「專守防衛」原則的選項。正調會的刻意提議，與內閣官員選擇不置可否的作秀，恐怕只是保守派欲推進鬆綁防衛方針的炒作伎倆，終究不可能實現。只是這樣挑明的打「假球」，勢必提高台海以至於東北亞整體局勢的緊張狀況，造成安全困境升高，還恐怕成「無心之戰」。

如果日本期望在世界發生重大轉變時把握時機，逐漸發展成正常國家，就必須避免戰爭。保守派不惜以暗示對中國進行「斬首」行動以推進國家正常化，恐怕適得其反。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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