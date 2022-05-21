俄烏戰爭，死守馬立波亞速鋼鐵廠84天的烏克蘭軍隊已於20日投降，結束了這場戰爭中最慘烈的圍攻行動，俄軍轉攻盧甘斯克。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，俄羅斯盧甘斯克、頓內次克、頓巴斯等地區的攻擊力道會加強；亞速鋼鐵廠是利害轉換線，俄烏之戰再打下去，對烏克蘭是不利的。

張延廷21日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯5月9日在紅場閱兵時，還有這麼多的軍隊投入。俄羅斯有90萬軍隊，投入烏克蘭戰場的只有20萬人，還有70萬人沒有投入。

張延廷接著表示，亞速鋼鐵廠戰事已經結束，俄羅斯的兵力會轉移至頓巴斯，對盧甘斯克、頓內次克、頓巴斯等地區的攻擊力道會加強。亞速鋼鐵廠是利害轉換線，對烏克蘭是走向不利的，因為已經投降了。而對俄羅斯來講，解決一個地方之後，在亞速鋼鐵廠的兵力會轉移至頓巴斯，攻勢又會加強，這對烏克蘭的威脅更大、壓力更大，軍力上會有更大耗損。

張延廷指出，不可否認，烏克蘭在某些戰場上對俄軍的摧毀，以及在渡河的地方做毀滅性的打擊。但從戰略來看，對烏克蘭是不利的，法國總統馬克宏就表示，請烏克蘭總統澤倫斯基割些地求和吧。由於平民百姓有很大戰損，戰場又在烏克蘭，時間及人員傷損的壓力，對澤倫斯基來講，壓力是大到不成比例。

張延廷認為，俄羅斯現在對兵力的調用更具有彈性，在黑海的6艘基洛級潛艦要出來了，而俄軍的特別軍事行動也已經封鎖黑海，因此，俄羅斯之後軍事火力的轉用，整個兵力轉移至頓巴斯地區，未來烏克蘭會面對更大的壓力。