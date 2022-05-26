台中木偶劇團長王英潔表演媽祖布袋戲。（港藝中心提供）.

2022台中媽祖國際觀光文化節「迎媽祖HOT陣頭—陣頭狂歡PARTY」，將於29日下午4時30分，在台中市港區藝術中心戶外廣場開演。自2020年起因受到新冠疫情影響已停辦2年，今年重磅重啟陣頭活力爆發；期望透過前衛、跨界新陣頭思維，耕耘傳統藝術注入全新養分。

暌違2年後，「迎媽祖HOT陣頭」終又在港區藝術中心舉辦。今年特結合東方傳統陣頭技藝，並將東方樂曲融入電子音樂，透過東西方藝術的跨界合作及再創，打造狂歡派對氣氛及全新藝術饗宴；演出陣容集結國內4組優秀表演團隊輪番上演，跳脫以往行進間落地掃方式，改以舞台藝術文化的美學來呈現。

港區藝術中心表示，這次迎媽祖HOT陣頭活動，包含致力於陣頭表演創新與改變的九天民俗技藝團、傳統與現代音樂演奏實力兼具的采風樂坊、以鼓藝為主並積極開創多元藝術結合的宋坤傳藝，與近年積極走入劇場的台中木偶劇團等，節目精彩，請大家屆時千萬別忘記。

九天民俗技藝團長許振榮說，今年最大亮點是有迷幻王子之稱的DJ Code Wu將特別到場演出，與演出團隊跨界合作，呈現精采的陣頭派對氣氛。DJ Code Wu擁有音樂製作人、錄音師、編曲師、混音師等多重身分；巧妙運用中國傳統樂器混搭西方時髦律動，將前衛的實驗創作完美呈現。

港藝中心強調，陣頭狂歡派對將陣頭落地掃演出加入專業劇場思維，展現表演藝術美感、在地文化意涵的表演，更將台灣傳統陣頭技藝結合西方電子音樂，轉化呈現傳統廟會的氣氛與熱鬧場景，為傳統陣頭文化注入新養分，同時創造文化的無限可能。