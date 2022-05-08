消防局表示，根據現場小貨車載運煙火確實為專業煙火，初估市值約30萬元左右。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化市金馬路昨天深夜不平靜，某宮廟陣頭繞境行經此路時，利用小貨車違法施放高空煙火，由於並未申請遭警方取締蒐證，不過陣頭人員不滿強力阻擋與警方發生肢體衝突。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化市金馬路昨天深夜不平靜，某宮廟陣頭繞境行經此路時，利用小貨車違法施放高空煙火，由於並未申請遭警方取締蒐證，不過陣頭人員不滿強力阻擋與警方發生肢體衝突，陣頭人員甚至企圖駕車離去，警方表示，當晚一共帶回3名陣頭份子，今依公共危險罪及妨害公務移送。

驚險畫面被路過民眾拍下，只見參與陣頭的民眾不服取締，推擠警方，引發民眾側目；據了解當天有來自台中的私人廟設壇，於神轎到場駐駕時，一旁早就準備好載滿煙火的小貨車，立即點燃施放，由於未申請巡邏警方見狀立即蒐證，爆發後面激烈衝突。

警方表示，當下立即以無線電通知支援警力到場，並制止小貨車駛離，不過當時車上塗姓駕駛不聽勸阻，企圖駛離現場造成警方危害，當下立即要求涂姓駕駛下車，並依公共危險、妨害公務等罪究辦，另外滋事的謝姓、劉姓男子也遭依公共危險偵辦。

驚險畫面被路過民眾拍下，只見參與陣頭的民眾不服取締，推擠警方，引發民眾側目。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

警方說，謝姓男子供稱是其臨時設壇，並雇用小貨車到場施放高空煙火；由於當時陣仗很大，消防局也獲報派員到場，確定是專業爆竹煙火，並舉發「違反爆竹煙火案件及限期改善通知單」共3張，包括未經許可施放專業爆竹、運在專業爆竹及施放爆竹未投保公共意外責任險。

消防局表示，根據現場小貨車載運煙火確實為專業煙火，初估市值約30萬元左右，呼籲宮廟要施放專業煙火時，應該向當地消防單位申請，另外晚間10點至隔日清晨6點，則為禁止施放煙火時段，呼籲民眾切勿以身試法。