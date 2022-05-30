搶攻端午連假旅宿商機，北投麗禧溫泉酒店於6月3日至6月5日推出「住房慶端午」活動，凡於活動期間入住任一客房，即享端午專屬迎賓好禮，包含富有安康寓意的「端午花禮」以及主廚特製擬真版「抹茶鳳凰粽」，數量有限，只送不賣。

即日起預訂北投麗禧「一泊一食」住宿專案，入住15坪雅緻山景客房，獨享房內冷熱雙湯池以及私人陽台，免費暢泳南洋風情戶外泳池與溫泉泡湯池，翌日享用豐盛早餐2客，專案平日售價14,000元起，假日15,400元起。

古人認為端午是夏季開端，為防治毒蛇與害蟲侵擾，以及隨之而來的疾病，因而於端午節當日，在家門上懸掛有「驅五毒」功效的艾草以及菖蒲，同時衍伸出驅邪、治百病的寓意，成為端午節的重要習俗。在疫情不穩定的此刻，北投麗禧貼心為入住貴賓送上精緻端午花禮，融合艾草與菖蒲的傳統元素，搭配上金仗球、綠石竹與萬岱蘭等花材製成風雅節慶掛飾，貴賓可將花禮帶回懸掛於家門，應景之餘更代表北投麗禧敬祝每一位貴賓平安健康的誠摯祝福。

北投麗禧亦響應端午吃粽文化，活動期間入住即贈甜點主廚特製「抹茶鳳凰粽」，每顆皆由手工捏製而成，模擬精巧可愛的粽子外型，特別選用宇治抹茶製成香酥餅皮，內層以酸甜的土鳳梨內餡拌入烘烤熟香的紅土鹹蛋黃，最後以麵線替代粽繩打結裝點，一口咬下酸甜內餡，伴隨著淡雅的抹茶香氣，佐以北投麗禧為住客精選的梨山紅茶，感受饒富趣味的端午時光。