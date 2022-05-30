台中星享道酒店為逢甲商圈指標，鼓勵外帶每日餐盒一律120元起，規劃一系列為生活打氣的打氣便當。（星享道酒店提供）

全台新冠疫情仍處高原期，餐旅業站在海嘯第一排，市場急凍，飯店業者除再度推出外帶外賣餐，更有人相準確診者家人推出「親子防護專案」貼心釋出每日每房最低999元即可入住的佛心價；也有業者打出「住房推出安心療癒的安心住Fun寬心方案」3天3999元起、7日7999元起，讓確診者家人可無痛入住。

台中公園智選假日飯店總經理郭子毓表示，隨著全台確診人數持續增加，有不少民眾選擇把家留給需要「一人一室」居家隔離或確診的家人，自己帶著孩童外宿入住爸媽家或親友家，也因此該飯店即日起推出由家長陪同入住的「親子防護專案」。

即日起只要民眾攜一名15歲以下孩童入住4天或7天，即可享受每日最低999元入住標準客房，專案全程採線上預約，每日限20組，有需求的名眾可上台中公園智選假日飯店官方粉絲團，點選貼文連結即可進行線上預約。

而位逢甲商圈的文華道會館與姐妹飯店高雄旗津道沙灘酒店則推出安心療癒的安心住Fun寬心方案，3天2夜三天方案只要3999元起、7日6夜七日方案7999元起，另同一家位逢甲商圈的星享道酒店則是3天2夜6666元起、7天6夜方案12666元，讓確診的家人留家中，其他家人無痛入住飯店。

另，台中星享道酒店也規劃一系列打氣便當，如墨西哥燉雞、日式唐揚雞等、或黑椒骰子牛、炭烤豬肋排、炸蝦天婦羅、美國嫩肩牛排及炭烤香魚等，價格從120元起。