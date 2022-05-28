43歲林姓男子26日凌晨，前往林森南路某旅店投宿，但因沒戴口罩，遭業者拒絕，林不滿在大廳不願離去，還用手機大放音樂，中正一警方到場勸離時，林直接躺在門口，還一口咬住孫姓警員食指，林最後遭警強力制伏，被依妨害公務罪送辦。
中正一警方26日凌晨1時接獲旅店報案，表示有男子違夜在大廳不肯離去，妨礙顧客休息且影響出入，警方到場掌握狀況，原來林姓男子想要入住休息，但卻沒有配戴口罩，旅店人員溝通無效後拒絕林的要求。
林見狀十分不滿，在大廳用手機大放音樂，警方後來要求他離開，林假裝配合，但後來直接躺在門口並繼續播放音樂。
孫姓等2名警員要將林拉起來，過程中卻孫遭林咬住右手食指，警方見狀只好強制將他制伏，並依妨害公務帶回警局，孫員經包紮治療後暫無大礙。
林在警局時不發一語，對警方詢問都保持沉默，也不願帶上口罩，警方除依法究辦外，另依傳染病防治法，通報衛生局進行相關裁處。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。