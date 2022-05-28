男未戴口罩旅店拒入住 躺地耍賴咬警察

43歲林姓男子26日凌晨，前往林森南路某旅店投宿，但因沒戴口罩，遭業者拒絕，林不滿在大廳不願離去，還用手機大放音樂，中正一警方到場勸離時，林直接躺在門口，還一口咬住孫姓警員食指，林最後遭警強力制伏，被依妨害公務罪送辦。

中正一警方26日凌晨1時接獲旅店報案，表示有男子違夜在大廳不肯離去，妨礙顧客休息且影響出入，警方到場掌握狀況，原來林姓男子想要入住休息，但卻沒有配戴口罩，旅店人員溝通無效後拒絕林的要求。

林見狀十分不滿，在大廳用手機大放音樂，警方後來要求他離開，林假裝配合，但後來直接躺在門口並繼續播放音樂。

孫姓等2名警員要將林拉起來，過程中卻孫遭林咬住右手食指，警方見狀只好強制將他制伏，並依妨害公務帶回警局，孫員經包紮治療後暫無大礙。

林在警局時不發一語，對警方詢問都保持沉默，也不願帶上口罩，警方除依法究辦外，另依傳染病防治法，通報衛生局進行相關裁處。