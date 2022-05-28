國民黨台北市議員徐巧芯遭爆紅線違停，北市信義警分局昨晚公布密錄器畫面，對話內容引發網上熱議，媒體人周玉蔻也質疑影片不完整，徐巧芯今早二度反擊，還爆料周玉蔻施壓警政高層，甚至傳訊騷擾市府公務員，她也公開嗆賭，說影片露出若有不完整之處，自己會退出政壇，反之周則必須退出螢光幕。

徐巧芯今早現身北市議會，親上火線回覆近期爭議，她除了強調自己絕無施壓、違停做法做法也不對，也同時反控周玉蔻不斷透過公開、私下管道去施壓警方，給警局很大的壓力，甚至傳簡訊騷擾市府同仁，造成市警局困擾，所以她昨天7點半時主動向警方聯繫，表達希望公布密錄器畫面，因為自己只有調閱權力、沒有發布的權力，或許警方有類似想法因此在21時公開。

徐巧芯說，或許周玉蔻看完影片後，覺得跟自己講的差距甚遠，因此在臉書兩度質疑北市警局和自己，說影片內容不是完整片段，因此她公開向周玉蔻嗆堵，如果相關畫面有任何變造、剪輯和短缺，她願意退出政壇負責，反之周則退出螢光幕，這種處處陰謀論、施壓警政高層，任何人嚴厲譴責，相關說法也汙衊警察局。

由於過去周玉蔻曾傳出特權採檢事件，徐巧芯透露，自己已經向衛生局調閱資料，希望能將此爭議比照辦理，會調閱周玉蔻與衛生局、萬芳醫院聯繫內容，並強調自己會追查到底追查到底。

現場媒體追問，為何知道周玉蔻施壓，徐巧芯則說，周玉蔻有公開表態，還點名內政部長之名，說下節目要去告狀」，另外也透過一些管道，聽到周在夜間發簡訊騷擾公務員，絕對都是具體事實，內容包括「睡不睡得好覺？」，但出自保護公務員的立場，不會公布當事人姓名。