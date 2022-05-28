敢不敢退出媒體圈？ 徐巧芯開嗆對賭周玉蔻：否則我退出政壇

台北市議員徐巧芯因汽車違停引發一連串爭議，信義分局昨（27）日公布密錄器影片，媒體人周玉蔻卻質疑內容僅約2分鐘並不完整，要求公開全部內容。徐巧芯今日在臉書約周對賭，說「密錄器如果有任何遺漏，我退出政壇；如果沒有，你退出媒體圈」，並於10時30分出面對此事回應。

徐巧芯在臉書表示，周玉蔻看完密錄器內容後，認為市警局與她選擇性的公布密錄器片段，要求應公布全部內容，「在這裡直接跟你嗆賭，警察局與我所公布的密錄器如果有任何遺漏，我退出政壇；如果沒有，你退出媒體圈。」

此外，徐巧芯指出根據密錄器內容，她從未要求警員不開單，當下及事後也都沒有透過任何管道威脅銷單，要求周玉蔻將發言內容修改，否則將進行提告。

徐巧芯因違停引起一連串風波，昨日她親自向警方申請公布密錄器，影片公布後徐巧芯今日上午10時30分出面做相關回應；台北市警局則表示，此案屬單純交通違規事件，但因外界臆測造成社會大眾錯誤認知，為杜絕以訛傳訛、維護執法公信力，才公布影像。