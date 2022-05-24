台北市議員徐巧芯遭爆料在紅線違規停車，甚至傳出對員警施壓，如今再爆出案外案，徐沒有把口罩戴好，對員警表明身分，遭檢舉依《傳染病防治法》開罰。

徐巧芯今證實指出，一開始步出餐廳時忘了戴好口罩，開始講話的時候，發現錯誤便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引。

她表示，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，昨天中午也已經依照《傳染病防治》法第70條被裁罰3000元。